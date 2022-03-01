ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 15,1% في فبراير

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 15,1 % إلى 545,5 مليون دولار في فبراير الماضي، وفقًا لما ذكره رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.

أكد ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في فبراير الماضي، في معدلات عبور السفن والحمولات الصافية.

وأعلنت هيئة قناة السويس، أمس، فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بما يصل إلى 10% ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن القرار يأتي تماشيًا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية، وتحسن اقتصادات السفن، وتطوير المجرى الملاحي، وخدمة العبور لقناة السويس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية