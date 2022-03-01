خاص.. “القيلوشي” يؤكد لصدى بأنه تم قفل وانذار العديد من محال سوق الكريمية وأخد تعهدات بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع والبضائع

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي “يوسف القيلوشي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأن جهاز الحرس البلدي يقوم في هذه الفترة، رفقة إدارة الدعم والدوريات بالجهاز، وفرع إدارة الدعم منطقة الوسط، وفرع إدارة الدعم المنطقة الغربية، ومكتب التحري بجهاز الحرس البلدي، ومديرية الحرس البلدي جنوب طرابلس، ومركزي الحرس البلدي للرقابة على الأغذية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بحملة مكثفة داخل سوق الكريمية، مستهدفة جميع المخازن والمحال.

وأضاف “القيلوشي” بأنه تم خلال الحملة قفل وانذار العديد منهم، وكذلك تم أخد تعهدات بعدم رفع الأسعار وعدم احتكار السلع والبضائع، وأن الجولة لازالت مستمرة بالخصوص .

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