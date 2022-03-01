تحديد سعر قنطار الدقيق في بنغازي بـ 212 دينارًا

اتفق فرع إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الشرقية مع شركة دار الغذاء، على بيع كيس الدقيق ذي الـ50 كيلو جرامًا للمواطنين بسعر 106 دنانير، وعدم البيع للتجار.

وأكدت إدارة الفرع أنه تم الاتفاق على بيع خمسين قنطارًا لكل مخبز مُسجل، إضافة للاتفاق على سعر بيع 25 كيلو جرامًا من الدقيق المكيس بـ 54 دينارًا، وكيس الدقيق الـ 15 كيلو جرامًا بـ 32 دينارًا.

وشهدت البلاد موجة ارتفاع في أسعار القمح، على خلفية الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، حيثُ تستورد ليبيا 43% من احتياجاتها للقمح والشعير من أوكرانيا، أي ما يقارب 650 ألف طن سنويًا، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أساسًا من نقص في مخزون الحبوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية