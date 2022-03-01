خلال اجتماعه مع وزير الحكم المحلي “المنفي” يشيد بالجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء، مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الوزارة، وكذلك الجهود المبذولة لتذليلها لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالقرب من مقار سكناهم في عديد المجالات.

كما أكد” التومي” استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات للبلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة.

حيث أشاد “المنفي” بالجهود التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في عديد المجالات، وكذلك الخروج من المركزية المقيتة التي تعيق سير عملها، والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجهها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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