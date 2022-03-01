خاص: “العابد” يصدر قراراً بشأن صرف منحة مالية شهرية لفئة الباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة الوزارة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير العمل والتأهيل “علي العابد” رقم (88) بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

حيث نص القرار على تشكيل لجنة وفقاً لأحكام هذا القرار برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام وعضوية كل من مدير مركز المعلومات والتوثيق عضواً ومدير إدارة التشغيل عضواً ومدير مكتب الشؤون القانونية عضواً ومندوب عن إدارة الميزانية بوزارة المالية عضواً.

كما تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة رقم (1) من القرار بوضع شروط وضوابط صرف منحة مالية شهرية لفئة الباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة الوزارة.

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