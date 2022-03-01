اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العمل تضع شروط وضوابط لصرف منحة مالية للباحثين عن عمل

اجتمعت ظهر اليوم بديوان الوزارة اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل والتأهيل برئاسة وكيل وزارة العمل لشؤون الإستخدام علي الهادي ضو والمعنية بوضع ضوابط وشروط الخاصة بصرف منحة مالية شهرية للباحثين عن عمل المسجلين في المنظومة بمركز المعلومات والتوثيق .

وشدد الوزير في اجتماع مع اللجنة على أن هذه المنحة موجهة للخريجين الذين يبحثون عن العمل .

وأوضح أن الدولة يجب أن تمارس دورها بحيث تتكفل بالعاطلين عن العمل وتوفر لهم المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة حيث أن مبلغ المنحة يمكن أن يغطي الحد الأدنى من إحتياجات الشباب خلال بحثهم عن العمل .

وأكد الوزير على ضرورة العمل عبر مركز المعلومات والتوثيق ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق لتسهيل الإجراءات الخاصة بالشروط المطلوبة من مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

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