“الحويج” يشدد على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف ومديرو إدارات التجارة الداخلية والدراسات والاصلاحات الاقتصادية والتفتيش وحماية المستهلك والشؤون القانونية بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة ومتابعة عملية توزيع الدقيق على المخابز، وكذلك سير عمليات الإنتاج بشركات ومصانع الدقيق، إلى جانب تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها.

في ختام الاجتماع شدد “الحويج” على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق وضمان انسيابها بالسوق المحلي وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي للمواطن، وكذلك رفع مستوى المخزون الاستراتيجي باستيراد شحنات دقيق مخابز وتوزيعه بكافة المناطق.

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