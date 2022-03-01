مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني.. والوحدة الوطنية تعلن استمرارها بعملها

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” قائلاً: إن جلسة اليوم خصصت لاستعراض التشكيلة الحكومية لحكومة” فتحي باشاغا” وبعد التصويت على منح الثقة للحكومة ، قد نالت الحكومة الثقة بـ (92) صوتاً، وبذلك علقت جلسة اليوم .

وأضاف بالقول: عدد النواب الذين حضروا جلسة اليوم 101 نائب وعدد النواب الذين منحو الثقة للحكومة 92 نائباً، حيث أن عدد من النواب تعرضت أسرهم للتهديد لم يتم عرض أسمائهم على الهواء حرصاً على سلامتهم وسيتم إحالة ذلك للنائب العام كما ذُكر في بيان المجلس بالخصوص.

وأوضح قائلاً: بأنه إضافة إلى 92 نائب الذين صوتو بمنح الثقة للحكومة من الحاضرين لجلسة اليوم ، هنالك 13 نائباً لم يتمكنو من حضور جلسة اليوم صوتو بمنح الثقة إلكترونياً ولم يتم احتساب أصواتهم من ضمن 92 الذين منحو الثقة للحكومة اليوم .

وفي ذات السياق أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيان بشأن ما يسمى جلسة مجلس النواب اليوم في طبرق.

وأكد البيان على استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية، ولقد تابع الليبيون التزوير في العد الذي كان واضحاً بالدليل القطعي على الشاشة ، حيث لم يبلغ العد النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة .

وكذلك ما أفاده عدد من أعضاء مجلس النواب بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العد الذي لم يبلغ النصاب أساسياً حتی بذلك، لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها ، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب .

كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري ، وتشكيل السلطة التنفيذية ، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام .

وفي ختام البيان أكدت حكومة الوحدة الوطنية على أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث مركزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم .

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