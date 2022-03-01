“شكشك” يبحث مع وزيري الصحة والمالية إجراءات صرف الودائع الخاصة بعلاج المرضى بالخارج ‏

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك، اليوم الثلاثاء مع كلا من وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية خالد المبروك.

كما تم خلاله مناقشة إجراءات صرف الودائع الخاصة بعلاج المرضى بمختلف الساحات، حيث استعرض شكشك، أهم الملاحظات التي تم الوقوف عليها على أرض الواقع من خلال متابعته الشخصية، ومن خلال تقارير الفرق الفنية المشكلة من قبل الديوان، كما تم استعراض نتائج أعمال لجنة تسديد ديوان العلاج بالخارج المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقد خلص الاجتماع إلى أهمية معالجة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمباشرة الفورية في إحالة المبالغ المتعلقة بالعلاج في الخارج، وفقاً للتوزيع الذي انتهت إليه اللجنة بالخصوص.

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