الحويج يشدد على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي من الدقيق

شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، على ضرورة متابعة تنفيذ آلية توزيع مادة الدقيق، وضمان انسيابها بالسوق المحلي، وضبط المخالفين بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي.

وأشار الحويج إلى ضرورة رفع مستوى المخزون الاستراتيجي، عبر استيراد شحنات دقيق المخابز، وتوزيعه على كافة المناطق بالبلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الحويج، وضم مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف، ومديري إدارات التجارة الداخلية، والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، والتفتيش وحماية المستهلك، والشؤون القانونية، حيث تم استعراض تنظيم عمليات التوريد الخاصة بدقيق المخابز والمخزون الاستراتيجي المتوفر منها.

جدير بالذكر، أن أسعار الدقيق في ليبيا ارتفعت بشكل واضح خلال أيام، حيث وصل سعر القنطار إلى 280 دينار، متأثرة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي اندلعت منذ أيام.

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