الخطوط الجوية الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى مطاري جدة والمدينة الأسبوع القادم

طرابلس 01 مارس 2022 (وال)- أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية استئناف تسيير رحلاتها إلى مطاري جدة والمدينة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة ابتداء من الأسبوع القادم.

جاء ذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب الاجتماع الذي عقده مسؤولي شركة الخطوط الجوية الأفريقية مع مسؤولين بهيئة الطيران المدني السعودي، وبعض الجهات ذات العلاقة بحضور السفير الليبي بالسعودية، وفقا لما نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

حيت تم خلال الاجتماع استعراض كافة المختنقات التي حالت دون استئناف رحلات الخطوط الجوية الافريقية إلى مطارات المملكة السعودية. (وال)

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