“باشاغا” يوجه مراسلة لمجلس النواب بشأن التشكيلة المقترحة للحكومة الليبية

وجه رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية المكلف “فتحي باشاغا” رسالة إلى مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب الليبي تقتضي بإحالة التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة.

حيث تتكون التشكيلة من فتحي باشاغا رئيساً للمجلس الوزراء وعلى فرج ابراهيم القطراني نائباً لرئيس الوزراء وسالم معتوق محمد الزادمة نائباً وخالد علي محمد الأسطى نائباً ، كما تتكون من عدة وزاراء منهم: حافظ عبدالقادر قدور وزيراً للخارجية والتعاون الدولي وأحميد حمد علي ارحومة وزيراً للدفاع وخالد مسعود عبدربه وزيراً للعدل وعصام محمد بوزريبة وزيراً للداخلية وأسامة سعد حماد صالح وزيراً للتخطيط والمالية وعثمان عبدالجليل وزيراً للصحة جمعة خليفة محمد الجديد وزيراً للتربية والتعليم وسامي علي الضاوي وزيراً للحكم المحلي والمبروك محمد غيث طالب الطاهر وزيراً للشؤون الاجتماعية وعبدالكريم محمد الغزيوي وزيراً للمواصلات والنقل ومحمد عبدالكريم دومه وزيراً للموارد المائية وعلي ميلاد بن يونس وزيراً للثروة البحرية وصالحة التومي بشير الدورقي وزيرة للثقافة والفنون وعاشور عمر عيسى عمر وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وفرج خليل سالم وزيراً للتعليم الثقني وعبدالله الشارف ارحومة وزيراً للعمل والتأهيل وهشام عبدالله أبوشكيوات وزيراً للطيران المدني وعوض اغنيوة البدري وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة وسالم عبدالله محمد ناجي وزيراً للاتصالات والمعلوماتية ويونس سالم حسن العرفي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية وامحمد عبدالقادر السعيدي وزيراً للصناعة والمعادن وجمال سالم شعبان وزيراً للاقتصاد والتجارة ونصر شرح البال محمد وزيراً للأشغال العامة والسعيد محمد المدني الحضيري وزيراً للاستثمار وعلي قلمه محمد وزيراً للسياحة والأثار ومحمد أبوبكر ابونعامة وزيراً للخدمة المدنية وعبدالسلام عبدالله غويلة وزيراً للرياضة والمهدي شعيب محمد عطيت الله وزيراً للشباب ومحمد عبدالحفيظ زايد وزيراً للبيئة.

أما عن وزارة الدولة محمد أحمد فرحات وزيراً للشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومحمد سليمان ابوزقية وزيراً للشؤون السلطة التشريعية وفتحي موسى التباوي وزيراً للشؤون الهجرة الغير شرعية وخالد احمد علي السعداوي وزيرا

دولة لشؤون السياسة والتواصل وانتصار عيسى سالم عبود وزيرة لشؤون المرأة وعلي أبوبكر قدور وزير الدولة لشؤون المهرجين والمفقودين.









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