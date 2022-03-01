البنك الدولي يسعى لموافقة سريعة على قرض لأوكرانيا قيمته 350 مليون دولار

يدفع البنك الدولي نحو “مسار سريع” للموافقة على قرض إضافي بقيمة 350 مليون دولار لأوكرانيا في غضون أيام لتقديم سيولة طارئة لمساعيها للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي- حسب مصادر مطلعة لرويترز.

وأفادت المصادر أن توسيع قرض قائم سيقدم دعماً للميزانية لأوكرانيا ولا يضع أي قيود على الكيفية التي يمكن لحكومة “زيلينسكي” من خلالها إنفاق الأموال.

ورجحت المصادر أن القرض سيكون جاهزاً للعرض على مجلس مديري البنك في خلال الأسبوع المقبل على أن يتم صرف الأموال في غضون أيام من الموافقة عليه.

يشار إلى أن الخطة تلقى دعماً من المجلس التنفيذي للبنك الدولي المؤلف من 25 عضوا، على الرغم من اعتراضات من المدير التنفيدي لروسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تسيطر مع حلفائها الغربيين على أغلبية ساحقة من الحصص التصويتية في البنك، فيما امتنع متحدث باسم البنك الدولي عن تقديم تفاصيل بشأن الخطة لكنه ذكر بأنهم يجهزون حالياً حزمة تمويل لصرفها سريعاً لأوكرانيا، مع أمل أن تعرض على مجلس البنك للبت فيها خلال الأيام المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية