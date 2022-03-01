“شكشك” يبحث تفعيل مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الجنوبية

‏اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك اليوم الثلاثاء، مع كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لمناقشة سبل تفعيل ‏مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الجنوبية، وعلى الأخص مشروعي إنشاء مصفاة تكرير النفط واستخلاص غاز الطهي ‏من الغازات المحروقة بحقل الشرارة.

وقد خلص الاجتماع إلى أهمية المباشرة في اجراءات تنفيذ المشروعين لما لهما من آثار اجتماعية واقتصادية تنعكس بصورة إيجابية ومباشرة على كامل التراب الليبي بصفة عامة، على أن يتم تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمشروعين، بما يضمن توفير التغطية المالية اللازمة والمواءمة مع التشريعات ذات العلاقة.

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