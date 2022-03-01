خاص.. بالوثائق “الحبري” يستولي برفقة آخرين على أموال عامة .. والمحكمة تستدعيهم

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على صحيفة دعوى إثبات حالة إستيلاء على أموال عامة محجوزة إدارياً مقدمة لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية والتي تثبت قيام نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” وآخرين بالإستيلاء على أموال تخص الجمعية الليبية للإسكان التعاوني بمبلغ 9.065 مليون دينار ..

وتتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بدائرة اختصاص مركز شرطة الفويهات بمدينة بنغازي بالموافق : – 2022/02/21 م قام نائب المحافظ علي محمد سالم الحبري بشخصه وبصفته وطارق محمد الزناتي بشخصه وبصفته مدير الادارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي بواسطة عادل يوسف المحلي بالاستيلاء على أموال عامة محجوزة الجمعية الليبية للإسكان التعاوني بمبلغ وقدره ( 9,065,825،258 د.ل ) تسعة مليون وخمسة وستون الف دينار وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار و 258 درهم لاغير .

كما تحصلت صدى الاقتصادية على دعوى استجواب لعلي الحبري مقدمة لمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية بالخصوص.

وتنص الوثائق على استدعائهم للحضور أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية “دائرة الأمور الوقتية المستعجلة” يوم 7 مارس الاثنين المقبل ويوم 8 مارس كذلك أمام محكمة جنوب بنغازي الدائرة “المدنية الكلية” ..









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