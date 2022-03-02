“الحويج” يبحث آلية دخول الشركات البرازيلية بدولة ليبيا وإتمام إجراءات تسجيلها بالوزارة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء، مع عدداً من الشركات البرازيلية.

تناول الاجتماع مناقشة والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب آلية دخول الشركات البرازيلية بدولة ليبيا وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

كما أكد “الحويج” على أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية ،بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وإنشاء مناطق حرة وخاصة بهدف تنشيط تجارة العبور.

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