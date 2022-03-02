قفزة للدولار… «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 02 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 02 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6222 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1371 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1517 دينار، والليرة التركية 0.33 دينار، والدولار الكندي 3.6341 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2319 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2584 دينار، والدينار التونسي 1.5815 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4819 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 02 مارس 2022: