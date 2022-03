مساع لاستئناف عمل الشركات البرازيلية المتوقفة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط.

جاء ذلك خلال لقاء الحويج بعدد من الشركات البرازيلية الراغبة في العمل في ليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية وإدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

كما ناقش المجتمعون آلية دخول الشركات البرازيلية إلى ليبيا وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

