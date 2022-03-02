شركة مليتة ترفع إنتاجها اليومي بمقدار 4,470 برميلاً

انتهت الفرق الفنية في شركة مليتة للنفط والغاز من صيانة ثلاثة آبار في حقل الوفاء مما ساهم في رفع القدرة الإنتاجية بمقدار 4,470 برميل يوميًا.

وقالت الشركة في بيان اطلعت قناة “218” عليه، إن الإنتاج في البئرين “آي 52 وآي 54” ارتفع إلى ألفي برميل يوميًا، بعد إزالة الملح والترسبات عقب عملية الصيانة التي استمرت طيلة المدة الماضية واستخدمت فيها أحدث التقنيات.

وعملت الفرق الفنية صحبة المهندسين في حقل الوفاء على صيانة البئر “آي 58” ودخول النفط الخام على خطوط الإنتاج بمقدار ألفي يوميًا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في فبراير الماضي أنها تخطط لصيانة 90 بئرًا في عموم الحقول بمساعدة شركة هاليبورتون، في إطار تنفيذ خطة قصيرة المدى لزيادة الإنتاج إلى حدود 1,4 مليون برميل يوميًا.

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