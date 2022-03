خام برنت يتخطى حاجز 110 دولار للبرميل الواحد

تخطت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء حاجز 110 دولار لبرميل برنت، ترقبا لاجتماع تحالف «أوبك +»، وتزامنا مع استمرار التوترات في شرق أوروبا.

ويجتمع تحالف «أوبك +» خلال وقت لاحق اليوم على وقع أزمة عسكرية متصاعدة بين روسيا، العضو الرئيس في التحالف، وأوكرانيا المدعومة غربيا.

وبحلول الساعة «07:00 ت.غ»، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 6.3 بالمئة أو 6.10 دولارات، إلى 111.21 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 5.71 بالمئة أو 6 دولارات، إلى 109.30 دولارات للبرميل.

وتسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعطل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

