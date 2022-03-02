لجنة كبار مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل تناقش مستجدات أعمالها

عقدت لجنة مزودي ومستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل اليوم الأربعاء الثاني من مارس اجتماعاً بمقر شركة الخليج العربي للنفط، لمناقشهم مستجدات أعمالهم.

وقد نوه عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي فرج المشاي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، بأن اللجنة وما ينتج عنها من توصيات يمّكن المؤسسة الوطنية للنفط من اتخاذ القرارات التي من شأنها حل الكثير من المشاكل والصعوبات في هذا الشأن ومعرفة الاحتياجات المتنامية للغاز الطبيعي .

هذا وانطلقت اللجنة في أعمالها، حيث ناقش المجتمعون محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من نقاط تم الاتفاق عليها، فضلاً عن الآلية المناسبة لزيادة السعات التخزينية من الوقود والغاز وضمان توفير الكميات المطلوبة، كذلك مناقشة كافة التقارير الواردة من جميع الشركات .

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