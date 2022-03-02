“المنقوش” تتابع ترحيل الجالية الليبية من أوكرانيا عن طريق السفارة الليبية بسلوفاكيا

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” اليوم الأربعاء بالوصول إلى جمهورية سلوفاكيا، وذلك لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين والمقيمين في جمهورية أوكرانيا، عن طريق سفارة ليبيا في سلوفاكيا.

حيث ستقوم “المنقوش” بالإشراف على وصول أول طائرة لإجلاء الليبيين إلى ليبيا، والمقدر عدد ركابها حوالي 170 شخص كدفعة أولى على أن تتوالى الدفعات تباعاً، وكذلك خلال وقوفها على عمليات الترحيل أعطت تعليماتها لحلحلة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه لجنة الترحيل.

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