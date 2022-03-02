اقتصاد

سعر خام برنت يتجاوز 111 دولار للبرميل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

تجاوز سعر خام برنت،  الأربعاء، عتبة111 دولار للبرميل، متأثرا بالمخاوف الناجمة حول إمدادات النفط؛ بسبب د استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسط زيادة بأكثر من 5%، في حين قررت فيه عشرات الدول ضخ 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي في مسعى؛ لكبح الأسعار.

وتثير العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار.

يذكر أن الإمدادات الروسية تشكل حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، في حين يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

الجدير بالذكر أن معدل إنتاج روسيا  من النفط الخام يزيد عن 13 مليون برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم بعد السعودية.

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    شبكة الرائد الاعلامية

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