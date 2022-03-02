أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وتتجاوز 112 دولارًا للبرميل

تواصل أسعار النفط جني المكاسب على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، كما عزّز مكاسبها اجتماع مرتقب اليوم الأربعاء لتحالف “أوبك+”.

وسجّل خام برنت في تداولات اليوم 112 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بما مقداره 6,5%.

كما حقّق خام غرب تكساس الوسيط نموًا نسبته 4,6% مسجلاً 108,20 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن حقق مكاسب بـ 13% خلال اليومين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، قد وافقت على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها؛ سعيًا لكبح زيادات في الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق مائة دولار للبرميل.

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