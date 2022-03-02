الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثانية ظهرًا بـ 4,95 دنانير مقابل 4,92دنانير، في تداولات مطلع الأسبوع، مسجلاً ارتفاعًا قدره ثلاثة قروش مقابل العملة المحلية.

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4,96 دنانير.

شملت حالة الارتفاع سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5,46 دنانير، أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي لليوم الثاني على التوالي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65دينارًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية