البنك الدولي يوافق على خطة لاستخدام أموال مجمدة لخدمات إنسانية بأفغانستان

وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على خطة لاستخدام أكثر من مليار دولار من صندوق ائتماني مجمّد لأفغانستان؛ بهدف تمويل برامج التعليم والزراعة والصحة والأسرة التي تحتاج إليها البلاد بشدة.

ويشكّل قرار البنك دفعة كبيرة للجهود الرامية لتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في أفغانستان، وسيتم صرف الأموال عبر هيئات الأمم المتحدة، في تجاوز لسلطات طالبان الخاضعة لعقوبات دولية.

وأشار البنك إلى أن الهدف من التمويل؛ “توفير الخدمات الأساسية الضرورية، وحماية الفئات الضعيفة من الأفغان، والمساعدة في الحفاظ على رأس المال البشري والخدمات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، وتقليل الحاجة إلى المساعدات الإنسانية في المستقبل”.

وشدّد على أنه سيكون هناك “تركيز قوي على ضمان مشاركة الفتيات والنساء واستفادتهن من الدعم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية