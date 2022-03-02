“الاقتصاد” تسعى لاستئناف العمل بالمشروعات المتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع ممثلي عدد من الشركات البرازيلية؛ خطة حكومة الوحدة لإعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية؛ لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة، على أن الحكومة تسعى لاستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية، إلى جانب تنفيذ بعض المشروعات الأخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وإنشاء مناطق حرة وخاصة؛ بهدف تنشيط تجارة العبور.

وناقش اللقاء، الذي حضره ممثل عن إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة؛ آلية دخول الشركات البرازيلية، وإتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية