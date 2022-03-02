اقتصاد

وصول أكثر من 42 ألف طن من القمح لميناء الخُمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء الخُمس البحري سفينتان مُحملتان بآلاف الأطنان من القمح، بالتزامن مع أزمة في مادة الدقيق وارتفاع سعر رغيف الخبز؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب ما أعلنت عنه الشركة الليبية للموانئ؛ وصلت سفينة تابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع”، تحمل 27 ألفًا و500 طن من القمح الصبّ، إضافة إلى وصول السفينة “مارينا”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 141 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

كما أظهرت البيانات أيضًا وصول السفينة “ريك رويال”، التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة”، وعلى متنها 15 ألف طن من القمح الصبّ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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