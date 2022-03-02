صرح : مدير منتجات الدخل الثابت والسندات في شركة شرودرز “منذر الشحومي”لصحيفة صدى الاقتصادية قائلا: الحرب بين أوكرانيا وروسيا لعنة على الجميع ولا تأتي بالخير لأحد وليست فرصة لليبيا، لأنها تعتمد على الدخل الريعي كما أن الاستثمار في التنقيب لم يكن موجود والشفافية كانت منعدمة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط التي لم تقم بنشر قوائمها المالية من سنة2012، كما أن الاستثمار بدون وضع درسات وخطط واضحة للوصول لنسب إنتاج معينة تعتبر قفزة في الهواء وتمني أكثر من هو تخطيط. وأشار قائلا: علينا معالجة الاشكاليات لأن الفساد أوصلنا لمرحلة لا يمكن السكوت عنها، وأنه ستكون نتائج هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة.

كما أضاف بالقول: التشريعات الليبية النافذة تؤثر على مشاركة القطاع الخاص وتؤثر على طريقة تمويل المؤسسة الوطنية للنفط، لذلك على المؤسسة اقتراح تشريعات تسمح بالتمويل عن طريق الاقتراض أو يسمح لقطاع الخاص الليبي بالتمويل الذاتي من قبل محافظ معينة للاستثمار في هذه الحقول واسترجاع الأموال عن طريق المشاركة في الإنتاج. وتابع القول: يجب عدم الاعتماد على الشركات الأجنبية فقط، وأن هناك فرص لتنويع الدخل في ليبيا عن طريق تحفيز القطاع الخاص وعن طريق فتح أبواب تقنية جديدة لشركات الناشئة بمشاركة مع بعض الشركات الأجنبية، ولكن الخطط من ضرورى أن تكون مدروسة.

وأكمل الحديث قائلا: الفرص المتاحة لنا تعتبر قليلة في العشر السنوات القادمة في تطوير البنية التحتية، بحيث تتم تقليل تكلفة الإنتاج لهذا علينا زيادة الإنتاج إلى 2 مليون برميل في السنتين القادمة و4 مليون برميل في مدة لاتتعدى ثلاثة أو أربعة سنوات لأن الزيادة في الإنتاج سيقلل من التكلفة ونظرا أن الطلب سيقل في السنوات القادمة، ليبيا سيكون لديها ميزة أن تكلفة الإنتاج ستكون أقل من الدول الأخرى وهي حاليا تعتبر من الأقل لو تم إعادة هيكلة مؤسسة الوطنية لنفط وإعادة هيكلة الكادر الوظيفي.

وختم حديثه: لهذا الحرب تعتبر فرصة متاحة ولكن لن يتم الاستفادة منها الا عن طريق وضع خطط واضحة وعن طريق دعم الشفافية وعن طريق تحفيز مشاركة الكل في التنمية، وليس مشاركة المؤسسة الوطنية لنفط والشركات الأجنبية فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية