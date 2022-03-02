“مؤسسة النفط” تدرس إنشاء مستودع للغاز بالجبل الأخضر

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تدرس مع شركة البريقة لتسويق النفط إمكانية إنشاء مستودع للغاز في بلدية الساحل بالجبل الأخضر.

وأضاف “صنع الله”، خلال لقائه وفدًا من البلدية أن المشروع بإمكانه أن يُساهم في حل مشكلة نقص الغاز للمنطقة والمناطق المحيطة .

من جهته، ناقش وفد البلدية مع “صنع الله” إمكانية مساهمة المؤسسة في حل المختنقات التي يشكو منها أهالي المنطقة، ومن بينها نقص المياه والغاز، وتذبذب التيار الكهربائي، إضافة إلى سوء مستوى البنية التحتية.

يأتي هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مع عددٍ من الجهات المحلية، في إطار خطط المؤسسة الرامية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمناطق.

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