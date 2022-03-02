أوبك+ توافق على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج

كشفت مصادر في أوبك+ أن مجموعة منتجي النفط وافقت على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المقررة سلفاً في أبريل الماضي، مبقيةً على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يومياً، بحسب ما نقلته العربية.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصادرها، فإن التكتل تجاهل دعوات الدول المستهلكة بضخ المزيد من الخام، على الرغم من القفزة الكبيرة في الأسعار على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتواصل أسعار النفط جني المكاسب على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سجل خام برنت في تداولات اليوم مستويات 112$ للبرميل، كما حقق خام غرب تكساس الوسيط نموًا نسبته 4.6%، مسجلاً 108.20 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن حقق مكاسباً بـ 13% خلال اليومين الماضيين.

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