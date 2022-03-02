وزير البيئة يُشارك في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بكينيا

نيروبي 2 مارس 2022 (وال)- شارك وزير البيئة إبراهيم العربي منير والوفد المرافق له، في افتتاح الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والدورة الاستثنائية للاحتفال بالذكري الخمسين لإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي – كينيا.

وضم الاجتماع وزارء البيئة وممثلون آخرون من أكثر من 170 بلدًا، هذا اليوم في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عاصمة جمهورية كينيا نيروبي، للمشاركة بالدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التي تُعقد بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وألقى الوزير خلال هذا الاجتماع؛ كلمة تدعم توجهات الدول في قضايا البيئة، والمجهودات التي بُذلت من الدولة الليبية في حماية البيئة، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات البيئية والبرتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأكد منير في كلمته على “التنسيق والتشاور مع المجموعات الإقليمية، والعمل على الصعيد المتوسط والدولي لأجل تطبيق كل التزماتنا البيئية”، حيث تم تسليط الضوء في هذه الدورة للتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة التلوث البلاستيكي، وإبرام معاهدة ملزمة قانونيًا لإنهاء هذا التلوث، إضافة إلى العمل على تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تلعبه الطبيعة في حياتنا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئة المستدامة”. (وال) ع م/ ر ت

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