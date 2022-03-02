مؤسسة النفط تبحث سبل حل مختنقات شركة الخليج العربي

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، سير عمل الشركة والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، في ظل شح ميزانيات قطاع النفط، وأبرزها نقص قطاع الغيار.

وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما اليوم بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، لمناقشة برامج تطوير أعمال الشركة لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.

وثمن صنع الله، جهود لجنة إدارة الشركة المبذولة، مؤكدا دعم المؤسسة لشركة الخليج العربي لتحقيق كل أهدافها.

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