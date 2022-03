مؤسسة النفط تبحث سبل حل مختنقات شركة الخليج العربي

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني، سير عمل الشركة والمشاكل التي تواجهها وإيجاد حلول لها، في ظل شح ميزانيات قطاع النفط، وأبرزها نقص قطاع الغيار.

وتطرق الجانبان خلال اجتماعهما اليوم بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، لمناقشة برامج تطوير أعمال الشركة لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته.

وثمن صنع الله، جهود لجنة إدارة الشركة المبذولة، مؤكدا دعم المؤسسة لشركة الخليج العربي لتحقيق كل أهدافها.

