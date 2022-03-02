إزالة المباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج النفط من منطقة وادي كعام بالاتجاه شرقًا

طرابلس 02 مارس 2022 (وال)- باشرت إدارة إنفاذ القانون فرع المنطقة الوسطى اليوم الأربعاء، أعمال الإزالة والهدم للمباني المخالفة بحرم خط الغاز الساحلي التابع للشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط ابتداء من منطقة وادي كعام والاتجاه شرقًا.

وأوضحت وزارة الداخلية – عبر صفحتها الرسمية – أن أعمال الإزالة تمت بحضور مديرية أمن زليتن، وجهازي الشرطة الزراعية، والحرس البلدي، ومختصين من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأكدت الوزارة أنه تم إعطاء مهلة لأصحاب هذه المباني؛ لإخلائها والمباشرة في عمليات الهدم والإزالة بناء على تعليمات النائب العام. (وال)

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