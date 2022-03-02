هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء تتعاون مع كلية القانون جامعة بنغازي في إعطاء دورات تدريبية

أقيمَ يوم الأحد الماضي بمقر ديوان هيئة الرقابة الإدارية بنغازي أعمال البرامج التدريبية (الضبطية القضائية والتحقيق الإداري)، كما قام باعطاءها أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكلية القانون جامعة بنغازي، والتي تستهدف العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، والذين يحملون صفة مآمور الضبط القضائي.

وجاءت هذه الدورة بهدف توضيح المقصود بالموظف الذي يخضع للرقابة الإدارية من حيث واجباته وحقوقه والمحظورات التي يجب أن تجنبها وفقا للقوانين النافذة في الدولة الليبية، وأيضًا كيفية مباشرة مأمور الضبط القضائي في تفتيش ومراقبة وكشف المخالفات بالجهات الخاضعة للرقابة وتنمية قدرته على الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية في الجهات التي تخضع للرقابة الإدارية .

حيث دُرسَت هذه الأهداف في عدة محاور موزعة على أربعة أيام واليوم الخامس كان لتقديم المتدرب من خلال تدريب عملي.

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