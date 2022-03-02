“الدبيبة” يتابع المختنقات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية والغربية، وذلك في إطار اهتمامه بتفعيل اللامركزية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها.

كما تم خلاله استعراض المختنقات التي تواجه تلك البلديات واحتياجاتها من مشاريع التنمية وخصوصاً تلك المشروعات التي تخدم أكثر من بلدية .

وخلال الاجتماع أصدر “الدبيبة” تعليماته بتشكيل لجنة وزارية تكون في حالة انعقاد دائم، تجتمع مع عمداء البلديات لحل المختنقات التي تواجهها، كما أصدر تعليماته للوزراء بالاجتماع مع عمداء البلديات وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ووضع المشروعات التي يقترحونها لحل المختنقات ضمن أولويات وزاراتهم .

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