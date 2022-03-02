وصول سفن محملة بالقمح والشعير إلى ميناء بنغازي البحري

02 مارس 2022 (وال) -أعلن رئيس القسم البحري بالشركة الليبية للموانئ سمير النبال، عن وصول خمس سفن محملة بالقمح والشعير تحمل ( 2022 ) طن، قادمة من روسية وأوكرانيا وهي: سفينة كافكاز 4 من روسيا، تحمل ( 18) ألف طن قمح للوكيل الملاحي الربان العالمية.

سفينة ماي ميري قادمة من روسيا، تحمل ( 32 ) ألف طن شعير، للوكيل الملاحي الربان العالمية.

سفينة امينة من أوكرانيا تحمل ( 16 ) ألف طن قمح وشعير، للوكيل الملاحي المضيق.

السفينة كوين سارة قادمة من أوكرانيا وتحمل ( 12223 ) طن قمح، للوكيل الملاحي الشيما.

السفينة بيترا ون من روسيا، وتحمل ( 17500 ) طن قمح، و (15000) طن شعير للوكيل الملاحي الأفق اللامع.

وباشر عمال الشركة الليبية للموانئ بتفريغ الشحن، وتسليمها للوكلاء الملاحيين، من قبل رئيس قسم المناولة والتخزين عبدالكريم معاطي.(وال بنغازي) ه ع / س خ.

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