خاص.. “العبار”: توفير التمويل اللازم للمؤسسة النفط وشركاتها عصب الاقتصاد الوطني

صرح وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج بحكومة الوحدة الوطنية “رفعت العبار” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نرحب بقرار مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة والتي نأمل أن تحقق تطلعات شعبنا الكريم.

وأكد “العبار” على الدعم اللامحدود للثوابت الوطنية التي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والدعوة للسلم والتفاهم والتبادل السلس للسلطة ،وكذلك التنسيق المشترك بين كافة أبناء شعبنا والتي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف.

وأضاف بالقول: نعول بكل ثقة على السلطة التنفيذية الحديثة من أجل بناء عهد جديد وبذل المزيد من الجهود ،وكذلك توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها عصب الاقتصاد الوطني وضمان إستمرار دورها كمؤسسة فنية اقتصادية وغير سياسية تسعى للمحافظة على استقرار الإنتاج واستدامة أعمالها وذلك لتعزيز الاقتصاد الوطني .

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