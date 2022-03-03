“صنع الله”: تحسين ظروف المناطق المحيطة بالمواقع النفطية هو واجب أخلاقي على المؤسسة

قابلَ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ” مصطفى صنع الله” ، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، وفدا من بلدية “العجيلات” ضم عميد بلدية العجيلات “مفتاح الرحال”، وعضو المجلس التسييري للبلدية، ومدير المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه ، وعددا من أعيان ومشايخ “العجيلات” وممثلي عن قطاع الصحة بالبلدية ، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المنطقة والاحتياجات الأساسية والملحة لبلدية “العجيلات” وأبرزها دعم الخدمات الصحية والمساهمة في تجهيز مركز علاج العيون المنشأ، وكذلك تم مناقشة احتياجات المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه واهمها صيانة السكن الطلابي.

كما أكد “صنع الله”، على أن المؤسسة تعمل لصالح جميع الليبيين، وتحسين الظروف في هذه المناطق المحيطة بالمواقع النفطية هو واجب أخلاقي على المؤسسة وسوف لن نتوانى في تقديم الدعم اللازم على قدر المتاح من الامكانيات، مضيفا ان بلدية العجيلات هي احد مناطق العمليات النفطية ومجاورة لمجمع مليته للغاز.

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