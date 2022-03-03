“صنع الله”: تحسين ظروف المناطق المحيطة بالمواقع النفطية هو واجب أخلاقي على المؤسسة

قابلَ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ” مصطفى صنع الله” ، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، وفدا من بلدية “العجيلات” ضم عميد بلدية العجيلات “مفتاح الرحال”، وعضو المجلس التسييري للبلدية، ومدير المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه ، وعددا من أعيان ومشايخ “العجيلات” وممثلي عن قطاع الصحة بالبلدية ، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المنطقة والاحتياجات الأساسية والملحة لبلدية “العجيلات” وأبرزها دعم الخدمات الصحية والمساهمة في تجهيز مركز علاج العيون المنشأ، وكذلك تم مناقشة احتياجات المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه واهمها صيانة السكن الطلابي.
كما أكد “صنع الله”، على أن المؤسسة تعمل لصالح جميع الليبيين، وتحسين الظروف في هذه المناطق المحيطة بالمواقع النفطية هو واجب أخلاقي على المؤسسة وسوف لن نتوانى في تقديم الدعم اللازم على قدر المتاح من الامكانيات، مضيفا ان بلدية العجيلات هي احد مناطق العمليات النفطية ومجاورة لمجمع مليته للغاز.
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