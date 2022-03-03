اقتصاد

سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 03 مارس 2022 من السوق السوداء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 03 مارس 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 03 مارس 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.9450 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 4.9475 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.9475 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 4.9525 دينار

حوالات دبي-تركيا – 4.9450 دينار

اليورو = 5.43 دينار

الجنية الإسترليني 6.55 دينار

الليرة التركية 0.36 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ221 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ257.83 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ294.60 دينار

كسر الفضة 2.45 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.045 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.045 “مصرف الوحدة” – *& “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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