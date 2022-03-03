استمرار صعود الدولار… «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 03 مارس 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 03 مارس 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6238 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1315 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1987 دينار، والليرة التركية 0.3273 دينار، والدولار الكندي 3.6653 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2323 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2589 دينار، والدينار التونسي 1.5817 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4814 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 03 مارس 2022: