أسعار النفط اليوم تواصل الصعود للمرة الأولى منذ مايقارب الـ20 عاما

تجاوز سعر خام “برنت”، اليوم الخميس 3 مارس 2022، حاجز 119 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايقارب الـ20 عاما.

وبحسب وكالات اجنبية فقد اقترب سعر برميل خام برنت القياسي العالمي من حاجز 120 دولارا مسجلا قفزة جديدة.

وواصلت أسعار النفط اليوم صعودها، صباح اليوم، مع ارتفاع خام برنت فوق 117 دولارا للبرميل، حيث أثارت المخاوف من تعطل التجارة ومشكلات الشحن من العقوبات الروسية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، بحسب وكالة “رويترز”.

كما ان منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، قررت الإبقاء على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في اذار على الرغم من ارتفاع الأسعار، متجاهلين الأزمة الأوكرانية خلال محادثاتهم وتجاهلوا دعوات المستهلكين لمزيد من الخام.

كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.84% لتصل إلى 115.95 دولارا، ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 115 دولارا للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر/أيلول 2008.

وكانت قد ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الاربعاء، عالميا بنسبة 7.5 في المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولارا، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2014.