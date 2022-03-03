اقتصاد

“المالية” تحيل أذونات صرف مرتبات شهر فبراير للمركزي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن إحالة أذونات صرف مرتبات شهر فبراير لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لتسييلها في حسابات الجهات العامة.

ومن المنتظر أن يباشر المصرف المركزي إجراءات صرف مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والتي كلّفت الدولة، السنة الماضية، أكثر من 33 مليار دينار، مطلع الأسبوع المقبل.

ويعمل في القطاع العام أكثر من مليوني موظف يُشكّلون أكثر من 75%من إجمالي القوة العاملة في البلاد فيما سجّل عدد الباحثين عن الوظائف حوالي 340 ألفًا، وفقًا لأحدث إحصائية نشرتها وزارة العمل.

 

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قناة 218 الليبية

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