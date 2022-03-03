“المالية” تحيل أذونات صرف مرتبات شهر فبراير للمركزي

أعلنت وزارة المالية، الخميس، عن إحالة أذونات صرف مرتبات شهر فبراير لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ تمهيدًا لتسييلها في حسابات الجهات العامة.

ومن المنتظر أن يباشر المصرف المركزي إجراءات صرف مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والتي كلّفت الدولة، السنة الماضية، أكثر من 33 مليار دينار، مطلع الأسبوع المقبل.

ويعمل في القطاع العام أكثر من مليوني موظف يُشكّلون أكثر من 75%من إجمالي القوة العاملة في البلاد فيما سجّل عدد الباحثين عن الوظائف حوالي 340 ألفًا، وفقًا لأحدث إحصائية نشرتها وزارة العمل.

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