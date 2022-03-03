تجار ليبيون ينجحون في التعاقد الفوري لتوريد قمح وذرة من رومانيا

كشف ربان يعمل في المياه الدولية في تصريح خاص لقناة “218”، عن نجاح تجار ليبيين هذا الأسبوع في الحصول على عقود فورية لشراء وتوريد نحو 80 ألف طن من حبوب القمح والذرة من السوق الرومانية، وسط طلب شديد من الدول المستهلكة وارتفاع الأسعار من المصادر إزاء الأزمة الأوكرانية الروسية، وهما البلدان اللذان يُمثّلان ثلث حاجة العالم من الحبوب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشحنة يُتوقّع وصولها خلال أسبوعين إلى موانئ غرب البلاد، على متن ثلاث بواخر ستبحر مطلع الأسبوع المقبل من ميناء كونستنزا الروماني تجاه ليبيا؛ لتعزيز مخزون القطاع الخاص، بعد موجة ارتفاع شملت أسعار قنطار الدقيق، الذي بات سعره يتراوح بين 300 و350 دينارًا.

وكانت “218” قد علمت من مصادرها، الأسبوع الماضي، بشأن تعذّر إبحار أربع بواخر حبوب صوب ليبيا كانت ستُبحر من ميناء نيكوفلاي في أوكرانيا؛ بسبب احتدام وتيرة المعارك، وهو ما أدى إلى تعذّر توريد 100 ألف طن من الحبوب، كانت مستوردة لصالح القطاع الخاص.

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