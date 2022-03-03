اقتصاد

“الحاسي” يؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق العاملين بالشركة الليبية للأسمدة(البريقة)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية البيضاء عبدالسلام الحاسي اليوم الخميس اجتماعاً مع رئيس اتحاد عمال الشركة الليبية للأسمدة(البريقة) .

حيث استعرض رئيس اتحاد عمال الشركة الليبية للأسمدة مراحل تأسيس الشركة والإجراءات التي تمت لضمان حقوق العاملين بها، والاستفادة من جميع المزايا التي يتمتع بها نظرائهم في قطاع النفط، وما يقوم به مجلس إدارة الشركة الحالي من إجراءات من شأنها المساس بحقوق العاملين بالشركة.

وأكد “الحاسي” على أنه سوف يتم دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل حقوق العاملين.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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