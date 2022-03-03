سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً أمام الدينار الليبي في السوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس عند الساعة الثانية ظهرًا بـ 4,97 دنانير مقابل 4,92 دنانير، في تداولات مطلع الأسبوع، مسجلاً ارتفاعًا قدره خمسة قروش مقابل العملة المحلية.

فيما تداول التجار الدولار على صعيد الحوالات الخارجية عند 4,965 دنانير.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغت قيمته 6.56 دينار للبيع و6.53 للشراء، فيما تراجع سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته 5,43 دنانير بالعاصمة طرابلس و5.44 دينار في مدينة بنغازي، أما على صعيد العملات العربية، فقد استقرت قيمة الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65دينارًا.

وعلى صعيد سعر بيع الذهب فقد بلغت قيمة كسر الذهب عيار 18 ب221.5 دينار، وجاءت بقية الاسعار كالأتي: كسر الذهب عيار 21 ب258.41 دينار، كسر الذهب عيار 22 ب270.72 دينار، كسر الذهب عيار 24 ب295.33 دينار، وسعر الليرة الذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2067 دينار.