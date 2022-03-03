“مصرف الإدخار” يكشف عن تفاصيل الإنتقال للمرحلة الثانية للقروض السكنية

أوضح مدير المكتب الإعلامي بمصرف الإدخار “علي الهليب” أن التسجيل في المنظومة لا زال مستمر، مضيفاً أن المصرف بإنتظار استكمال بيانات المواطنين لكي ننطلق للمرحلة الثانية وهي فرز المسجلين.

وأكد “الهليب” في تصريحات نشرتها صحيفة صدى “الأولوية ستكون للأسر المحتاجة، حيث سيتم تخصيص لجان عمل ميدانية ممكن أن تكون عن طريق صندوق الزكاة أو جهة اجتماعية تتكفل بالمسح الاجتماعي وتحديد العائلات الأكثر احتياج كي يتم البدء باجراءاتهم أولا، وبعد الإنتهاء من مرحلة الفرز وتحديد الأولويات سينطلق المصرف باعطاء الدفعات واستكمال باقي الإجراءات”.

ونوه الهليب إلى وجود ضغط كبير على المنظومة وذلك بسبب العدد الكبير من المواطنين الذين يقومون بالتسجيل، ولكن عادةً ما يتيسر التسجيل في الصباح الباكر عند الساعة السادسة أو السابعة صباحاً، حيث يكون التسجيل متاح بشكل أفضل والضغط أقل، كما أنه لا يزال هناك وقت لتسجيل الجميع ورصد البيانات، أي لا داعي لكل هذا الضغط.

واختتم بالقول: المشروع يسير على ما يرام، والمصرف يعمل على رؤية الحكومة على قدم وساق، فقط يلزم الأمر القليل من الوقت والصبر، وتعاون أكثر من المواطنين كي نستطيع مساعدة المحتاجين أولاً واعطاءهم الدفعات.