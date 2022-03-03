أسعار النفط تواصل الصعود.. وخام برنت يقترب من 120 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الارتفاع، على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب من الدول المستهلكة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وسط مخاوف من نقص الإمدادات؛ بسبب التوتر العسكري.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي في تعاملات صباح الخميس، مسجلةً عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، أكثر من 115 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 2008.

بالمقابل، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات هي الأعلى منذ 2012 مسجلة 119,3 دولارًا للبرميل الواحد، في حين ارتفعت أسعار النفط بنسبة 40% بالمقارنة مع مطلع يناير هذا العام.

وكانت “أوبك+” قد وافقت الأربعاء على الالتزام بخطط زيادة الإنتاج المقررة سلفًا في أبريل الماضي، مبقيةً على سياستها دون تغيير، بزيادة 400 ألف برميل يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية