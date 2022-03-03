المركزي طرابلس ينشر بيان عن الإيراد والانفاق

نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيان عن الإيراد والإنفاق

من 1 يناير 2022م حتى 28 فبراير 2022م .

حيث بلغ إيراد الضرائب427 مليون، وإدارات الجمارك 25 مليون، وإدارات أخرى 98 مليون أي باجمالي 595 مليون، أما انفاق الباب الأول ( مرتبات ) فقد بلغ 3.1 مليار، والباب الثاني ( نفقات تسييرية ) 55 مليون، والباب الرابع ( دعم ) 318، أي بإجمالي 3.5 مليار.

حيث أكد المصرف على أنه قد وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار ، منها حوالي 547 مليون دينار وردت في شهر فبراير، وإيرادات الضرائب تخص السنوات الماضية، وكذلك تدلي إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والتي بلغت حوالي 12.8 مليار دينار، أيضاً الإنفاق في الباب الأول يمثل مرتبات شهر يناير فقط ، ولم ترد مرتبات شهر فبراير من وزارة المالية خلال الفترة.

وأضاف مؤكداً عدم إستخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان، وبلغت إستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة 3.1 مليار دولار مبينة كالآتي: مبلغ 2.7 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 1.6 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية ، ومبلغ 1.1 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران ، حسب الجدول المرفق.

كذلك مبلغ 383 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية ، منها مبلغ 126 مليون دولار مرتيات العاملين بالخارج ومساهمات دولية ، ومبلغ 257 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة ، منها مبلغ 133 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء ، ومبلغ 80 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة ، و20 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي ، ومبلغ 24 مليون دولار لجهات عامة أخرى.

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