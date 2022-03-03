وزارة النفط والغاز تعتبر قرار المؤسسة بوقف التصدير مساسًا بالأمن القومي

اعتبرت وزارة النفط والغاز، في بيان لها، أن ما حصل من إيقاف للتصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب، مشيرة إلى أن ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط من إخطار بإيقاف التصدير نظرًا لسوء الأحوال الجوية؛ جاء دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه وبالرجوع إلى نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية الدورية؛ تبين عدم وجود أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية، خصوصًا أن سرعة الرياح لا تتعدى الـ 20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الـ 2,50 مترًا كأقصى تقدير.

ورأى بيان الوزارة أن الأمر لا يتطلب، بأي حال من الأحوال، إيقاف التصدير، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى ما يقارب الـ 120 دولارًا للبرميل .

ويأتي هذا البيان بالتزامن مع بيان آخر للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن إيقاف التصدير من موانئ “البريقة، الزويتينة، راس لانوف، السدرة، الزاوية ومليتة”، على خلفية سوء الأحوال الجوية، دون أن تفصح المؤسسة عن موعد عودة التصدير أو حجم الخسائر جراء قرار الإيقاف.

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